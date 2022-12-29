Пятница будет влажной и теплой: прогноз погоды в Украине на 30 декабря

В пятницу, 30 декабря, в Украине будет тепло, в некоторых регионах пройдут дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 30 декабря ночью на Закарпатье и в Карпатах, днем в западных и Житомирской областях местами ожидается небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° до 3° мороза, днем 4-9° тепла, на северо-востоке страны 0-5° тепла.

В Киеве 30 декабря будет без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 5-7° тепла.

Как прогнозирует Наталья Диденко, 30 декабря температура воздуха будет составлять в большинстве областей Украины 3-9° тепла, на востоке и северо-востоке 1-5°. Дожди в пятницу пройдут в западных областях, вечером дойдут до Винницкой, Житомирской, Киевской. При снижении температуры воздуха временами возможен мокрый снег. На остальной территории — без существенных осадков.

В Киеве 30 декабря будет преобладать сухая погода, лишь к вечеру пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ночью в столице около нуля, скользко, днем 4-6°.

Прогноз на Новый год и начало января

Напомним, ранее Наталья Диденко сообщила, что 31 декабря – 1 января в Украине будет тепло. Во всех регионах ожидается плюсовая температура, но в то же время будет ветрено.

Следует отметить, что народный синоптик Станислав Щедрин также прогнозирует, что первая половина месяца будет по-весеннему теплой, а во второй половине января в Украину придет зимняя погода со снегопадами и похолоданием.

Читайте также: