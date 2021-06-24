Пятница будет жаркой, но местами возможны дождь и град: прогноз погоды в Украине на 25 июня

Пятница будет жаркой, но местами возможны дождь и град: прогноз погоды в Украине на 25 июня

Завтра на западе страны ожидаются шквалы.

В пятницу, 25 июня, в Украине будет переменно облачная, жаркая и преимущественно сухая погода, осадки будут только в южных и западных областях.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, завтра синоптики прогнозируют в большинстве южных, днем и в западных областях кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем на западе страны местами шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град. Температура ночью 17-22°, днем 31-36°, на крайнем юге страны 26-29°, в Карпатах ночью 11-16°, днем 21-26°.

В Киеве 25 июня будет сухо. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 32-34°.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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