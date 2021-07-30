Пятница будет жаркой, но местами возможны дождь и град: прогноз погоды в Украине на 30 июля

Горячее всего будет на юге страны — до 34°.
В пятницу, 30 июля, в Украине будет жаркая и в некоторых регионах дождливая погода.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
Так, по прогнозам синоптиков, сегодня днем в юго-восточной части, Харьковской, Полтавской и Сумской областях кратковременные дожди, местами грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°, днем 26-31°, в южных областях до 34°.
В Киеве 30 июля ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 28-30°.
Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на последний месяц лета 2021 года.