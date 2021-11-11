Пятница обещает быть немного теплее: прогноз погоды в Украине на 12 ноября

Ночью и утром в западных и южных областях местами туман.
В пятницу, 12 ноября, в Украине начнет немного теплеть.
Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.
Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране осадки не ожидаются. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° до 2° мороза, в Карпатском регионе до 5° мороза, днем 5-10° тепла, на юге страны, Прикарпатье и Закарпатье до 13°.
В Киеве 12 ноября также будет сухо. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 5-10° тепла, в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 7-9° тепла.
Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, в ноябре выпадет снег и ударит мороз.
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