Пятница обещает быть очень теплой: прогноз погоды в Украине на 10 сентября

Пятница обещает быть очень теплой: прогноз погоды в Украине на 10 сентября

Днем столбики термометров поднимутся до 27°.

В пятницу, 10 сентября, в Украине будет сухо и тепло.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 14°, днем 22-27°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 16-18°.

В Киеве 10 сентября также будет сухо. Небольшая облачность. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 10-12°, днем около 25°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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