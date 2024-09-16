Пыль и ветер усложнили дорожное движение на трассе Киев-Чернигов: водителей предупреждают об опасности

Водителей предупреждают о возможной ограниченной видимости на трассе под Киевом из-за сильного ветра и пыли.

Об этом сообщила патрульная полиция Киевской области.

По информации полиции, на 50-м километре автодороги М-01 Киев — Чернигов — Новые Яриловичи, вблизи села Семиполки, ветер и пыль с полей затрудняют видимость проезжей части в обоих направлениях.

Водителей призывают быть особенно внимательными, соблюдать безопасную скорость и сохранять дистанцию во время движения во избежание аварий.

Напомним, восточную Европу охватило мощное ненастье : в Польше, Румынии и Чехии наводнения, в Австрии снегопады и лавины, а в Словакии и Венгрии грозит выход Дуная из берегов из-за сильных осадков.

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