Пыль из африканской пустыни накрыла Прикарпатье: что будет завтра

Метеорологи предупреждают об ухудшении качества воздуха и других необычных явлениях.
В субботу, 31 марта, пыль из африканской пустыни Сахары накрыла Прикарпатье. На следующий день такая ситуация будет во всей Украине.
Об этом сообщили специалисты метеорологической станции "Борисполь".
В сообщении метеорологи предупреждают о существенном ухудшении качества воздуха в ближайшие дни и других необычных явлениях.
“Небо будет очень тусклым. При этом все еще ожидается аномальное тепло до +25 градусов.
Ранее сообщалось, что пыль из африканской пустыни может затмить и окрасить небо над Германией. Если к пыли из Сахары добавляются ливни, то в народе это называют "кровавым дождем".
Напомним, в Украине завтра, 1 апреля, ожидается теплая погода без осадков.
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