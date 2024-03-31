Пыль из африканской пустыни накрыла Прикарпатье: что будет завтра

Метеорологи предупреждают об ухудшении качества воздуха и других необычных явлениях.

В субботу, 31 марта, пыль из африканской пустыни Сахары накрыла Прикарпатье. На следующий день такая ситуация будет во всей Украине.

Об этом сообщили специалисты метеорологической станции "Борисполь".

В сообщении метеорологи предупреждают о существенном ухудшении качества воздуха в ближайшие дни и других необычных явлениях.

Прогноз загрязнения воздуха из-за пыли из Сахары / Фото: Метеорологическая станция Борисполь на Facebook

“Небо будет очень тусклым. При этом все еще ожидается аномальное тепло до +25 градусов.

Ранее сообщалось, что пыль из африканской пустыни может затмить и окрасить небо над Германией. Если к пыли из Сахары добавляются ливни, то в народе это называют "кровавым дождем".

Напомним, в Украине завтра, 1 апреля, ожидается теплая погода без осадков.

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