Пыль в воздухе пока никуда не денется: в Украине синоптики рассказали, когда дышать станет легче

Следующие три дня в воздухе еще будет наблюдаться пыль и песок.
В центральных, южных и северных областях Украины еще трое суток будет наблюдаться пыль в воздухе.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Украинский гидрометцентр.
Так, пыль в воздухе начали замечать в разных частях Украины еще 21—22 июня. Сюда ее несет из Республики Калмыкии Российской Федерации. Пыль и песок в воздухе сохраняются при сухой и жаркой погоды.
"Такие процессы могут держаться ближайшие двое суток, пока не изменится ветровой режим и не пройдут дожди, как на территории юга России, так и в Украине. В ближайшие трое суток жаркая погода с температурой 30—36 градусов сохранится в Украине, кратковременные дожди улучшат качество воздуха лишь местами в южных и западных областях", — рассказали в Гидрометцентре.
Напомним, что небо над Киевом покрыла пылевая буря. Из-за этого упала видимость, а в воздухе летает песок.