Пылала ярко: в ВСУ показали уничтожение техники окупантов

Российские захватчики несут сокрушительные потери в войне против Украины.

Над статистикой уничтоженной техники врага активно работают наши ВСУ. Так, они ликвидировали еще одну "беху" россиян.

Видео удара обнародовал "СтратКом ВСУ".

В ВСУ показали мощный удар по вражеской технике

"С ювелирной точностью бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады уничтожают технику оккупантов", – лаконично написали в сообщении.

Ранее украинские саперы рассказали об уничтожении техники врага при попытке прорыва линии обороны. Так, с помощью мины ТМ-62 были остановлены три танка и две БМП.

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