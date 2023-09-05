Пылала ярко: в ВСУ показали уничтожение техники окупантов

Российские захватчики несут сокрушительные потери в войне против Украины.
Над статистикой уничтоженной техники врага активно работают наши ВСУ. Так, они ликвидировали еще одну "беху" россиян.
Видео удара обнародовал "СтратКом ВСУ".
"С ювелирной точностью бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады уничтожают технику оккупантов", – лаконично написали в сообщении.
Ранее украинские саперы рассказали об уничтожении техники врага при попытке прорыва линии обороны. Так, с помощью мины ТМ-62 были остановлены три танка и две БМП.
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