Пылали 100 "квадратов": на Днепропетровщине за полтора часа сгорел жилой дом

Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно.
В Никополе на Днепропетровщине ночью 5 февраля сгорел жилой дом. Огонь охватил 100 "квадратов" территории.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Как стало известно, происшествие случилось на улице Софиевская. Там загорелась крыша жилого одноэтажного дома. За считанные секунды огонь охватил площадь в 100 квадратных метров и повредил перекрытия здания и кровлю.
Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно. Огонь спасателям удалось потушить за полтора часа. Устанавливаются все детали случившегося.
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