Пылали и дымились: ВСУ остановили колонны техники в Харьковской области (відео)

Украинские военные умело остановили врага.
Украинские военные остановили колонны техники российских военных в направлении Каменки Харьковской области.
Об этом сегодня, 17 марта, сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
"Колонны техники нового 437-го учебного полка и батальонно-тактическая группа 26-го танкового полка 47-й танковой дивизии ВС РФ двигались в направлении Каменки Харьковской области. Однако противник был умело остановлен нашими воинами", — сообщил он.
Напомним, по словам главы Харьковской ВГА Олега Синегубова, Харьков продолжает держать оборону, а Вооруженные силы Украины надежно удерживают свои позиции и не дают продвинуться врагу.