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Пылали и дымились: ВСУ остановили колонны техники в Харьковской области (відео)

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Пылали и дымились: ВСУ остановили колонны техники в Харьковской области (відео)

скриншот с видео/ВСУ

Украинские военные умело остановили врага.

Украинские военные остановили колонны техники российских военных в направлении Каменки Харьковской области.

Об этом сегодня, 17 марта, сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"Колонны техники нового 437-го учебного полка и батальонно-тактическая группа 26-го танкового полка 47-й танковой дивизии ВС РФ двигались в направлении Каменки Харьковской области. Однако противник был умело остановлен нашими воинами", — сообщил он.

Напомним, по словам главы Харьковской ВГА Олега Синегубова, Харьков продолжает держать оборону, а Вооруженные силы Украины надежно удерживают свои позиции и не дают продвинуться врагу.

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