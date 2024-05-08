"Пылало вечером – догорает утром": в Луганской ОВА оценили последствия удара по нефтебазе РФ (видео)

Армии РФ не удалось справиться с последствиями вчерашней "бавовны".
Так, после прилета по нефтебазе врага во временно оккупированном Луганске вспыхнул пожар, который до сих пор не ликвидировали. Продукты переработки выгорели, инфраструктура разрушена.
Об этом пишет глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
Главное – это результат
Как отмечает Лысогор, оккупанты ищут виновников. Говорят, что это дело рук ВСУ.
"Для нас главное – это результат. Захватчики сами знают, что восстанавливать такие объекты им никто не будет. А заправлять российскую военную технику станет гораздо сложнее. Придется прокладывать новую логистическую цепь и сохранять топливо еще дальше от линии фронта", – отметили в ОВА.
Напомним, вечером 7 мая россиянам во временно оккупированном Луганске было неспокойно. Сообщалось о прилете по нефтебазе РФ, в результате которого начался пожар.
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