Пылало всю ночь: дроны уничтожили склад вражеских боеприпасов в Донецкой области (видео)

У оккупантов выдалась довольно взрывная ночь.

Беспилотники СБУ устроили мощную "бавовну" на артиллерийских и минометных складах возле с. Маркино на оккупированной части Донецкой области. Там сосредотачивались тысячи боеприпасов для БМП, танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов разного калибра.

Об этом сообщают источники ТСН.ua в СБУ.

Дрони уничтожили склад вражеских боеприпасов в Донецкой области

"На вражеском объекте всю ночь раздавались взрывы. Уничтожен не только склад с боеприпасами, а также находящийся рядом состав горюче-смазочных материалов", — отмечают источники.

Ранее в ГУР рассказали об очередном ударе по логистике агрессора. Так, в российском Ульяновске взрыв разрушил железнодорожное полотно.

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