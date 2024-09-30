Пылевая буря накрыла Днепр, Харьков и Полтаву (фото, видео)

Днепр, Харьков, Полтаву и районы накрыла пылевая буря. Местные жители жалуются на плохое качество воздуха.

Об этом сообщают телеграм-каналы.

В Сети сообщается о пылевой буре в Днепре, Харькове, Полтаве и районах.

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Местные жители жалуются на дым, запах гари и говорят, что тяжело дышать. За ночь на автомобилях образовался налет из желтой пыли.

Люди сняли на фото и видео, как выглядят их города утром 30 сентября.

Налет на авто в результате пылевой бури/Фото: телеграм-каналы

Налет на авто в результате пылевой бури/Фото: телеграм-каналы

Днепр, Харьков и Полтаву накрыла пылевая буря

Как сообщили в Сумском гидрометцентре, серьезное ухудшение качества воздуха в восточных и северо-восточных регионах Украины возникло из-за "заброса" атмосферным вихрем пыли и смога с территории России.

"Если пыль занесло из Каспия, то смог непосредственно ихний. Там сейчас масштабные лесные пожары. Всю эту смесь из пыли и смога притянул юго-восточный ветер. Самая большая концентрация частиц в воздухе фиксируется на Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине и Николаевщине. Лучше ограничить пребывание на улице и закрыть окна", – посоветовали в гидрометцентре.

Атмосферный вихрь принес в Украину пыль и смог с территории России/Фото: Сумский гидрометцентр

К слову, синоптики прогнозируют, что в течение всей недели, с 30 сентября по 6 октября, в Украине ожидается теплая погода, местами с умеренными дождями.

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