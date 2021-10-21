Пыльная буря в Кривом Роге может представлять угрозу для населения

Пыльная буря в Кривом Роге может представлять угрозу для населения

Система мониторинга воздуха зафиксировала превышение нормы содержания пыли.

Из-за сильного ветра воздух в городе Кривом Роге (Днепропетровская область) загрязнен пылью и опасными соединениями из местных промышленных объектов — горнодобывающих предприятий и карьеров.

Об этом сообщили в четверг, 21 октября, в пресс-службе Государственной экологической инспекции.

Как отметил глава ГЭИ Андрей Мальованый, накануне городская система мониторинга воздуха зафиксировала превышение норм по содержанию пыли. Значение составляли от 0,2 до почти 0,4 мг/м3 при норме 0,15 мг/м3.

По словам чиновника, в Кривом Роге пыльная буря усиливается наличием большого количества горнодобывающих предприятий и карьеров.

"В результате сильного ветра опасные соединения и мелкодисперсные частицы с территорий промышленных объектов попадают в воздух. Это представляет угрозу для здоровья людей", — подчеркнул Андрей Рисованный.

Жителям города в Госэкоинспекции рекомендуют придерживаться следующих рекомендаций:

минимизировать передвижения по городу;

на улице необходимо защитить лицо тканевой повязкой или маской, по возможности надеть очки;

если есть увлажнители воздуха, включите их, делайте влажную уборку несколько раз в день;

для людей с заболеваниями дыхательных путей важно иметь под рукой лекарства, ингаляторы.

Напомним, летом плотное пылевое облако из Сахары накрыло Украину. Оно надвигалось с запада, с территории Польши.

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