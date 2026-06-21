Пыльные бури могут накрыть юг Украины: эколог объяснил, в чем угроза

Пылевая буря (иллюстративное фото) / © Getty Images

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Пылевые бури на юге Украины могут перестать быть локальным явлением и приобрести значительные масштабы.

Об этом рассказал заведующий отделом геоботаники и экологии Института ботаники им. М. Г. Холодного НАН Украины Яков Дидух в интервью “РБК-Украина”.

По его словам, лесополосы, которые в 1950–1970-х годах высаживали на юге для защиты от пылевых бурь, находятся в сложном состоянии. Они повреждены, однако на это повлияли не только боевые действия.

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"Эти деревья уже достаточно стары и начали отмирать естественным путем, а средств на новые насаждения нет. Это серьезные финансовые затраты", - пояснил Дидух.

Эколог отметил, что в свое время в лесополосах высаживали маслинку узколистную, робинию, известную как белая акация, и ясень пенсильванский. Поскольку эти виды не являются естественными для Украины, они активно разрастаются, и благодаря этому происходит частичное восстановление насаждений.

В то же время часть деревьев исчезает из-за климатических изменений. В частности, на юге высаживали тополь пирамидальный, однако из-за уменьшения влаги такие деревья начинают засыхать.

По словам Дидуха, на состояние лесополос влияет целый комплекс факторов: возраст деревьев, последствия боевых действий, дефицит влаги, изменение климата и отсутствие системного ухода.

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Отдельной проблемой он назвал то, что за лесополосами фактически никто не ухаживает. По мнению эколога, их следует передать на баланс лесхозов, которые могли бы профессионально следить за состоянием насаждений и заниматься их восстановлением.

"Если климатические изменения будут усиливаться и участки на юге будут обнажаться, пылевые бури могут перестать быть локальным явлением и приобрести значительные масштабы", - предупредил Дидух.

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