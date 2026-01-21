Пытал и "расстреливал" подчиненных: будут судить заместителя командира батальона ВСУ (видео)

Будут судить заместителя командира батальона ВСУ / © Государственное бюро расследований

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование относительно заместителя командира одного из батальонов Вооруженных сил Украины, который дислоцировался в Сумской области. По данным следствия, офицер систематически издевался над подчиненными военнослужащими и применял к ним жестокое физическое насилие.

Детали сообщили в пресс-службе ГБР.

Противоправные действия начались после того, как два солдата записали на мобильный телефон разговор с командиром, во время которого он угрожал им расстрелом в случае отказа выполнять его указания. Впоследствии один из военных обнародовал эту запись в социальной сети.

После публикации видео заместитель командира батальона стал преследовать авторов записи. Чтобы заставить их удалить видео и публично извиниться, он построил двоих пострадавших, достал табельный пистолет и произвел пять выстрелов под ноги и над головами военнослужащих, имитируя расстрел.

Будут судить офицера ВСУ, который пытал подчиненных и имитировал расстрел солдат. / © Государственное бюро расследований

После этого офицер избил солдат военным шлемом, нанося удары по голове и туловищу. В результате избиения у одного из потерпевших произошел разрыв мениска, а шлем получил деформацию.

Поскольку видео не было удалено из Сети, обвиняемый усилил давление. Он приказал принести автомат, расстрелял мобильный телефон, а затем прицельно выстрелил в стопу одного из пострадавших. После этого офицер дал указание оформить ранение как самоувечье.

Кроме того, следствие установило еще один эпизод: во время служебного конфликта с другим заместителем командира батальона обвиняемый ударил его в голову, нанеся телесные повреждения.

Офицеру инкриминируют пытки, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и превышение власти военным должностным лицом (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 406, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Процессуальное руководство осуществляет Сумская специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона.

