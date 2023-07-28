Пытал и угрожал "медленно убивать": СБУ собрала доказательства против экс-начальника Оленовской колонии

СБУ сообщила о подозрении экс-начальнику Оленовской колонии, который причастен к пыткам более 100 воинов ВСУ.

Служба безопасности собрала доказательства экс-начальника оккупационной "Волновахской исправительной колонии" (более известная как Оленовская колония). Злоумышленник причастен к массовым издевательствам над украинскими военнопленными в застенках российской тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что с начала полномасштабного вторжения РФ и до конца июля 2022 года сторонник оккупантов организовал пытки более 100 пленных бойцов ВСУ.

Для пыток над потерпевшими их отводили в специально созданный на территории колонии "дисциплинарный изолятор". Там к людям применяли различные виды физического насилия и оказывали психологическое давление, сопровождавшееся постоянными угрозами "медленного" убийства.

Для "конвоирования" людей в застенки фигурант привлекал своего подчиненного — "младшего инспектора отдела надзора" оккупационной тюрьмы, который также участвовал в пытках над военнопленными.

По данным следствия, бывшим главой оккупационной колонии оказался местный житель, до 2014 года являвшийся начальником сектора по розыску в Горловском райотделе расформированной милиции Донецкой области. Во время захвата части региона он остался на территории города и затем пошел на сотрудничество с местной оккупационной администрацией РФ.

В начале 2022 года злоумышленник стал руководителем созданной агрессором Оленовской колонии и пробыл на этой должности до конца июля.

Кроме того, установлено, что его подчиненный до "назначения" находился в составе так называемой "службы исполнения наказаний" террористической организации "ДНР" во временно оккупированной Горловке.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч.2 ст.28, ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с военнопленными, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Поскольку оба злоумышленника скрываются от правосудия на временно оккупированной территории на востоке Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности.

Напомним, за госизмену будут судить известного пророссийского блоггера Анатолия Шария. Ему инкриминировано государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

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