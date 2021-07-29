Пытал собак, а затем изнасиловал ребенка: на Харьковщине в жестоком убийстве девочки подозревают 13-летнего школьника

Пытал собак, а затем изнасиловал ребенка: на Харьковщине в жестоком убийстве девочки подозревают 13-летнего школьника

Местные жители говорят, что раньше парень издевался над щенками.

6-летнюю девочку, которую разыскивали в Харьковской области, вероятно изнасиловали.



Об этом пишут в местном паблик.

"6-летнюю девочку, которую искали поисковые группы и полиция, нашли убитой в Старом Салтове. По предварительной информации, девочку изнасиловали. Спасибо всем, кто принимал участие в поиске. Соболезнования родным ребенка", — написали на странице в соцсети.



Отметим, что, по данным полиции, тело девочки со следами насильственной смерти нашли в заброшенном доме около 23:50. Подозреваемый в преступлении — 13-летний местный житель.



"Следственным сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 2, п. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы", — подчеркнули в полиции области.

соцмережі

По словам односельчан, подозреваемый в убийстве ранее уже привлекал внимание правоохранителей. В соцсетях пишут, что в одном из частных дворов парень с особой жестокостью убил трех щенков.

Напомним, что в Херсонском СИЗО покончил с собой подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой. Ребенок пропал 7 марта. К поискам подключились сотни людей. Тело со следами насильственной смерти нашли на четвертый день.

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