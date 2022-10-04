Пытал украинцев в Крыму: экс-главарю боевиков "ДНР" Безлеру сообщили о подозрении

Россиянину и экс-главарю боевиков Игорю Безлеру сообщили о подозрении в содействии оккупации ВС РФ территории Автономной Республики Крым.

Бывший главарь незаконного вооруженного формирования "ДНР" подозревается в пытках украинцев в Крыму. Также он причастен к оккупации полуострова.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма и города Севастополя.

По данным следствия, подозреваемый активно способствовал оккупации ВС РФ на территории Автономной Республики Крым. В марте 2014 года, находясь в г. Симферополе, он вместе с сообщниками похитил трех граждан Украины из-за их публичной демонстрации проукраинской позиции в Крыму и сопротивления оккупации полуострова.

"Держа пострадавших в городском военкомате, лично применял к двум из них угрозы, пытки, насилие и наносил телесные повреждения, считая, что они могут помешать проведению незаконного референдума по вхождению АР Крым в состав РФ", — говорится в сообщении.

Такие действия указанного гражданина РФ запрещены статьей 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны и являются военным преступлением.

"Прокуратура автономии сообщила о подозрении гражданину РФ, активному участнику событий, приведших к оккупации крымского полуострова, именно он позже стал одним из предводителей незаконного вооруженного формирования, действовавшего в Донецкой области", — говорится в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Судя по фото, опубликованному прокуратурой, речь идет о главаре боевиков Игоре Безлере.

Отметим, что осенью 2014 появилась информация, что украинские спецслужбы ликвидировали Безлера. Однако в июле 2015 года в прессе со ссылкой на штаб АТО появились сообщения о возвращении террориста в Горловку. Где сейчас находится злоумышленник, неизвестно. Ранее в Сети писали, что Безлер может скрываться в оккупированном Крыму.

Напомним, в августе 2021 года СБУ завершила досудебное расследование по предводителю боевиков террористической организации "ДНР" Игорю Безлеру.

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