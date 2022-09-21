Пытал военнопленных электрическим током и избивал дубинками: полковнику росгвардии сообщено о подозрении

В Украине заочно сообщили о подозрении полковнику росгвардии, который пытал пленных.

Он пытался склонить их к сотрудничеству и держал в местном СИЗО.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"Сообщено о подозрении заместителю начальника управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Ростовской области полковнику полиции, с марта 2022 года на территории временно оккупированной Херсонщины осуществляет руководство военнослужащими Росгвардии и представителями незаконных вооруженных формирований РФ", — проинформировали в прокуратуре.

Следствием установлено, что в апреле 2022 года по его указанию оккупанты пытали двоих задержанных местных жителей, чтобы получить от них информацию о причастности к ВСУ, местам пребывания украинских защитников и Сил обороны. Несколько дней мужчин содержали в захваченном админздании ГУ ЧП в Херсонской области, а также в местном следственном изоляторе, где систематически избивали дубинками, угрожали расправой и применяли электрический ток.

Все время пленных пытались переманить на свою сторону и заставить согласиться сотрудничать в правоохранительных органах.

"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры полковнику Росгвардии заочно уведомлено о подозрении в жестоком обращении с военнопленными (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Напомним,в России объявлена частичная мобилизация из-за войны против Украины. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.

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