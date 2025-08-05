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Пытала 9-летнюю дочь из-за домашнего задания: в Винницкой области будут судить женщину
В Винницкой области 31-летнюю мать будут судить за систематическое избиение 9-летней дочери.
В Винницкой области передали в суд дело против 31-летней жительницы Ильинецкого общества, которое обвиняют в систематическом издевательстве над собственной малолетней дочерью.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, в течение октября-декабря 2024 года женщина неоднократно прибегала к физическому и психологическому насилию в отношении 9-летнего ребенка. Ее били руками, палкой, толкали, унижали словами, запугивали и изолировали.
Особенно жестокое избиение произошло 4 и 7 декабря — за невыполненное домашнее задание мать нанесла девочке многочисленные удары, нанеся ушибы лица, рук, туловища и ног.
Ювенальные прокуроры отмечают, что кроме телесных повреждений у ребенка зафиксированы психологические травмы — эмоциональная замкнутость, страх, социальная изолированность и нравственные страдания.
Благодаря своевременному вмешательству стражей порядка ребенка изъяли из опасной среды — сейчас он находится под наблюдением.
Женщине инкриминируют пытки (ч. 1 ст. 127 УК Украины). Если вина будет доказана, ей грозит до шести лет заключения.
Дело расследовали следователи полиции №3 Винницкого районного управления при процессуальном руководстве Немировской окружной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что на Львовщине полицейские установили подростков, которые травили товарища и выложили видео в Сеть. Одного из обидчиков и родителей восьми других детей уже привлекли к административной ответственности за буллинг.