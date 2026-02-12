Пытала сестер за съеденные сладости: в Полтавской области опекунше сообщили о подозрении

Ребенок / © pixabay.com

Правоохранители Полтавщины расследуют дело о жестоком обращении с детьми. 30-летнюю женщину подозревают в пытках своих младших сестер 13 и 16 лет, над которыми у нее была опека. По данным следствия, подозреваемая заставляла девушек двое суток стоять на коленях без еды и сна.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Обстоятельства инцидента

По данным прокуратуры, событие произошло в сентябре 2025 года. Поводом для наказания стало то, что девочки без разрешения съели сладости. Как установило следствие, попечитель насыпала в угол смесь гречки и соли, заставив детей стоять на них.

Кроме того, она избивала сестер металлической лопаткой для обуви, причинив им многочисленные синяки и ссадины на теле и голове. Девушкам удалось скрыться из дома, когда опекунки не было рядом. Полицейские разыскали его в Полтаве. Потерпевшие уже дали показания в специализированном центре «Барнахус».

На Полтавщине будут судить опекунку за пытки младших сестер. / © Офис Генерального прокурора

Правовая квалификация и позиция прокуратуры

На основании результатов экспертиз женщине сообщили о подозрении в пытках (ч. 1 ст. 127 УК Украины).

«Опекун обязан обеспечивать ребенка необходимыми условиями для жизни, обучения и развития, защищать его права и интересы. В этой ситуации наоборот — от неправомерных действий покровительницы двух сестер защищают ювенальные прокуроры. Законодательство каждому ребенку гарантирует право на свободу и личную неприкосновенность. А дисциплина и порядок в семье должны основываться на взаимоуважении и исключать какое-либо унижение чести и достоинства ребенка», — отметил руководитель Полтавской областной прокуратуры Евгений Гладий.

На Полтавщине будут судить опекунку за пытки младших сестер. / © Офис Генерального прокурора

Случай стал частью масштабной проверки семейных форм воспитания. По поручению Генерального прокурора в Украине создано 45 межведомственных групп. В настоящее время проверено уже более 700 семей, воспитывающих детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также 281 детское учреждение. В общей сложности мониторинг охватил более 26 тысяч детей.

