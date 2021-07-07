Пыталась достать телефон и упала в выгребную яму с нечистотами: под Одессой погибла 16-летняя девушка

Правоохранители квалифицировали факт гибели несовершеннолетней как "несчастный случай".
В Арцизе Одесской области трагически погибла 16-летняя девушка. Она упала в яму с нечистотами и задохнулась вредными парами.
Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Одесской области.
16-летнюю девочку без признаков жизни обнаружили сегодня, 7 июля, у нее дома в выгребной яме.
"По предварительной информации правоохранителей территориального подразделения полиции, которые работали на месте происшествия, девушка провалилась, когда пыталась достать мобильный телефон, который случайно уронила, и задохнулась парами канализационных газов", — сообщают в полиции.
Правоохранители квалифицировали факт гибели девушки-подростка как "несчастный случай. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Напомним, что в выгребную яму на территории бывшей базы отдыха в Киевской области провалились двое детей. 10-летнюю девочку спасти не удалось, 4-летнего мальчика доставили в больницу.