Пыталась перерезать вены плафоном: экс-пленный рассказал о пытках Виктории Рощиной в СИЗО Таганрога

Виктория Рощина погибла в российском плену осенью 2024 года после физических и психологических пыток / © Facebook

Экс-плененный «Бритва», освобожденный из неволи в октябре 2025 года, сообщил, что журналистка Виктория Рощина во время пребывания в СИЗО Таганрога постоянно настаивала, чтобы к ней привели психолога. Во время очередного отказа от надзирателей в Рощино произошла истерика, она сорвала плафон и пыталась перерезать им вены. Кроме того, за неповиновение Рощину отправляли в карцер.

Об этом пишет «Следствие.Инфо».

Освобожденный из плена на псевдо «Бритва», которого вернули в Украину в октябре 2025 года, рассказал о деталях содержания в СИЗО Таганрога украинской журналистки Виктории Рощиной. Некоторое время Бритву удерживали в соседней камере, поэтому они, говорит, могли даже перестукиваться перед сном и желать друг другу спокойной ночи.

«Рощиной „прилетало“ нормально. По мнению россиян, она себя плохо вела, была шумной. Им нужно было, чтобы все тихонечко сидели и не открывали рта. А она просила психолога, книги поменять. Постоянно просилась к оперативным сотрудникам», — говорит экспленник.

По словам «Бритвы», в СИЗО Таганрога Викторию Рощину за неправильное поведение неоднократно отправляли в карцер — изолированную одиночную камеру.

«В карцере систематические избиения. Там маленькая камера, с утра выносишь матрас, кровать пристегивают и все. Ты то ходишь, то на полу сидишь», — утверждает мужчина.

Во время одной из утренних проверок Рощина снова попросила, чтобы к ней привели психолога. Надзирателей такая просьба возмутила.

«И у девушки начинается истерика. И они (смотрители — ред.) орут на нее: „Иди в камеру! Не трепи нервы!“ И она в камеру заходит. Слышим крики. И она, я так поняла, сорвала пластиковый плафон и порезала себе вены. Но не сильно, кожу только испортило. Прибежали медики», — вспоминает «Бритва».

Что предшествовало

Напомним, Виктория Рощина скончалась 19 сентября 2024 года в СИЗО №3 города Кизел Пермского края РФ.

Рощина попала в плен в августе 2023 года, когда поехала делать репортажи с оккупированных Россией территорий.

Больше года родные и близкие ждали обмен Виктории и возвращения домой. Однако в октябре 2024 года ее отец получил от россиян известие, что Виктория умерла в плену.

Ранее журналисты «Слідства.Інфо» вместе с организацией «Репортеры без границ» и коллегами из медиа «Суспільне» и «Ґрати» узнали о том, что в российском плену украинскую журналистку Викторию Рощину жестоко пытали — на ее теле были ножевые ранения, журналистка весила до 30 килограммов, а сотрудники российской колонии прятали ее от проверок.