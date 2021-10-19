Пыталась попросить о помощи в Facebook: на Закарпатье погибла 17-летняя участница шоу "Венгрия имеет талант"

Девушка ушла из дома, одетой лишь в футболку и домашние тапочки.

В селе Великие Лучки на Закарпатье погибла 17-летняя участница шоу "Венгрия имеет талант" Карина Чонтош. Девушка и еще трое молодых людей заживо сгорели в автомобиле, который врезался в эвакуатор.

Об этом сообщает венгерское издание Blikk.

Карина Чонтош с семьей жили в городе Чоп Закарпатской области. Сестра Карины Сандра рассказала, что в день трагедии девушка, не предупредив родителей, ушла из дома, чтобы встретиться с друзьями. Она была одетой в домашнюю одежду — футболку и тапочки.

"Мы не знаем точно, в какое время она могла уйти из дома, мы думали, что она спит в своей комнате. Она пошла прямо в тапках, без куртки, в очень тонкой футболке. Карина всегда любила очень хорошо одеваться.. Это все очень странно — и то, что она пыталась попросить о помощи в Facebook уже после аварии, хотя насколько нам известно, она погибла мгновенно", — рассказала сестра девушки Сандра.

По словам Сандры, семья до последнего не могла поверить, что Карина погибла в ДТП. Ее мать звонила подругам и знакомим дочери, надеясь, что Карина ночевала у них. Однако когда полицейские отдали ей цепочку и ключ дочери, надежда исчезла.

Семья девушки тяжело переживает потерю. По словам сестры Карины, их матери после смерти дочери пришлось несколько раз вызывать скорую помощь, хотя раньше она не жаловалась на состояние своего здоровья. Причины аварии расследует полиция.

Напомним, в селе Великие Лучки на трассе Мукачево-Чоп 15 октября в 4:00 утра столкнулись легковой автомобиль и эвакуатор.

На месте ДТП в автомобиле заживо сгорели 4 человека . Их лица уже установили. За рулем авто был сотрудник Управления патрульной полиции в Закарпатской области. Также в аварии погибли пассажиры легковушки — военнослужащий Чопского пограничного отряда и две девушки в возрасте 17 и 18 лет. Все усопшие были жителями города Чоп Закарпатской области. Новости Украины: в результате ДТП во Львовской области погибли два человека

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