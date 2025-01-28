Пыталась продать женщин в сексуальное рабство: на границе задержали сутенершу

Фигурантке грозит до восьми лет лишения свободы.
На границе задержан микроавтобус, в котором находились женщины, которых планировали вывезти за границу с целью продажи в сексуальное рабство.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
При попытке пересечения границы автобус с женщинами был остановлен, а в ходе обысков обнаружены мобильные телефоны и черновые записи, подтверждающие преступные намерения организатора.
Задержана 37-летняя женщина, которая занималась вербовкой жертв. Она предлагала им высокооплачиваемую работу в ночных клубах Чехии, обещая зарплату в 100 евро в час. Однако реальная цель заключалась в принудительном трудоустройстве в индустрии сексуальных услуг.
Злоумышленнице объявлено подозрение, в настоящее время расследование продолжается.
Напомним, пограничники в пункте пропуска "Могилев-Подольский" задержали 26-летнего мужчину с Донетчины, который пытался незаконно пересечь государственную границу, выдавая себя за многодетного отца.
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