Пыталась продать женщин в сексуальное рабство: на границе задержали сутенершу

Фигурантке грозит до восьми лет лишения свободы.

На границе задержан микроавтобус, в котором находились женщины, которых планировали вывезти за границу с целью продажи в сексуальное рабство.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

При попытке пересечения границы автобус с женщинами был остановлен, а в ходе обысков обнаружены мобильные телефоны и черновые записи, подтверждающие преступные намерения организатора.

Задержана 37-летняя женщина, которая занималась вербовкой жертв. Она предлагала им высокооплачиваемую работу в ночных клубах Чехии, обещая зарплату в 100 евро в час. Однако реальная цель заключалась в принудительном трудоустройстве в индустрии сексуальных услуг.

Злоумышленнице объявлено подозрение, в настоящее время расследование продолжается.

Напомним, пограничники в пункте пропуска "Могилев-Подольский" задержали 26-летнего мужчину с Донетчины, который пытался незаконно пересечь государственную границу, выдавая себя за многодетного отца.

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