Пыталась спасти от чайки: туристка из Херсона на отдыхе накололась на ядовитый шип ската

Пыталась спасти от чайки: туристка из Херсона на отдыхе накололась на ядовитый шип ската

У девушки возникла аллергическая реакция.

В Херсонской области на одном из пляжей отдыхающая, защищая от чайки ската-хвостокола, накололась на его ядовитый шип. У пострадавшей покраснела и распухла рука.

Об этом сообщает местное издание "Херсонские новости".

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Как отмечается, инцидент произошел с туристкой из Херсона, когда она гуляла по пляжу на Кинбурнской косе. Женщина увидела, как чайка пыталась схватить морского обитателя, но скат сопротивлялся.

"Девушка решила защитить рыбу и прогнала птицу. Скат пытался добраться воды, но был истощен. Поэтому жительница Херсона решила вернуть ската в море. Но не учла, что в хвостокола есть ядовитый шип, на который она и накололась", — говорится в сообщении.

В результате у женщины возникла аллергическая реакция — у нее покраснела и распухла рука, которую она даже не могла поднять. Все прошло после того, как она выпила противоаллергенные таблетки.

Отметим, что эти скаты потенциально опасные для человека из-за своего ядовитого шипа, которым обычно пользуются для защиты. Яд, который проникает в колотую рану, очень сильный. Он вызывает резкие спазмы, кровяное давление падает, начинается сильное сердцебиение, рвота, иногда случаются мышечные параличи. Возможен летальный исход.

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