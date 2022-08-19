Пыталась убить 6-месячного сына: на Полтавщине горе-мать лишили свободы на 10 лет

В Полтавской области 38-летняя женщина признана виновной и на 10 лет лишена свободы за покушение на убийство собственного ребенка.

Мать несколько раз повернула голову 6-месячному сыну, пытаясь сломать шейный отдел позвоночника. После этого ребенок потерял сознание.

Об этом идет речь в сообщении Полтавской областной прокуратуры.

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Благодаря отцу жизнь мальчика удалось спасти.

"В ходе досудебного расследования и судебного разбирательства мужчина объяснял, что врачи заподозрили у ребенка тяжелый диагноз, в результате чего у жены возникло намерение лишить сына жизни. В то же время обвиняемая неоднократно меняла показы об обстоятельствах преступления. Своей вины она не признала. Однако на основании собранных доказательств, проведенных экспертиз, Ленинский районный суд Полтавы согласился с доводами прокуратуры", — говорится в сообщении ведомства.

До вступления приговора в законную силу женщина будет находиться под стражей.

Ранее стало известно, что в Одесской области мать поила ребенка, которому исполнилось всего 20 дней, самогоном из бутылочки. Мальчик перестал набирать вес, именно на это обратили внимание медики.

А в Херсонской области у горе-матери забрали всех детей. В доме была полная антисанитария.

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