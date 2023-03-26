"Пыталась удержать жизнь в дорогой груди": невеста "Да Винчи" лично вывозила его после ранения

Девушка была рядом с Дмитрием в первые минуты после ранения.

Невеста Героя Украины Дмитрия Коцюбайло, "Да Винчи", Алина Михайлова, которая является руководителем медицинской службы "УЛЬФ", рассказала о дне гибели любимого. Женщина лично пыталась спасти раненого Дмитрия Коцюбайла.

Об этом рассказала сама Алина в откровенном разговоре с Виолеттой Киртокой.

По словам девушки, она была рядом с "Да Винчи" в первые минуты после того, как он получил ранения при обстреле россиян.

"Многие знают, что Алина лично вывозила раненого любимого. Что она своими руками пыталась спасать его. Что она держала в руках мешок амбу (аппарат для искусственной вентиляции легких) пытаясь удержать жизнь в дорогой груди", — сообщила Виолетта Киртока.

По ее словам, Михайлова также рассказала о самых счастливых днях из "Да Винчи". Алина призналась, что не может принять утрату любимого. К слову, "Да Винчи" и Алина провели вместе 6 лет.

"Жизнь Алины закончилась 7 марта. Моя — в 14:23 того же дня, когда Алина выкрикнула мне в трубку, что ДаВинчи — тяжелый 300-й. А через 20 минут его собрат сказал, что врачи констатируют смерть", — написала журналистка.

Гибель "Да Винчи"

Легендарный боец Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи" погиб в Донецкой области7 марта. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат погиб в бою под Бахмутом. Дмитрий как доброволец пошел воевать еще в 2014 году в возрасте 18 лет.

С Коцюбайлом 9 марта прощались в Прикарпатье. В Киеве на Майдане Незалежности – 10 марта. Отдать последний почет пришли президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава ГУР Кирилл Буданов.

Президент передал матери "Да Винчи" Оксане Коцюбайло отличие "Крест боевых заслуг", которым посмертно удостоен "Да Винчи". К слову, в 2021 году Дмитрий получил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда".

Впоследствии Михайлова отдала президенту Владимиру Зеленскому личный боевой шеврон павшего бойца. В то же время, она получила от президента орден Богдана Хмельницкого III степени по случаю Дня украинского добровольца.

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