Пыталась выбросить две сумки из 500 тыс. дол. через окно: задержана председатель Хмельницкой МСЭК

Сотрудники ДБР задержали руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы, подозреваемой в незаконном обогащении. Накануне в служебных кабинетах и по месту жительства чиновника и его близких родственников провели обыски.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины). Решается вопрос об избрании ей меры пресечения", — говорится в сообщении.

Правоохранители напомнили, что у руководительницы МСЭК в рабочем кабинете обнаружили 100 тыс. долл., а также ряд поддельных медицинских документов, списки уклонян с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Во время обысков в ее доме и домах родственников работники ДБР нашли почти 5 млн 244 тыс. долл., 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности. Женщина пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно.

Заметим, что ранее сообщалось, что чиновникам также принадлежат немалое состояние. Среди прочего они владеют 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн грн, гостинично-ресторанным комплексом в одном из парков города. За границей в их собственности – недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также "накопила" почти 2,3 млн. дол.

Напомним, правоохранители провели обыски у главы Хмельницкой МСЭК. Также в ДБР отметили, что в незаконном обогащении был разоблачен сын руководителя областной МСЭК, занимающий руководящий пост в областном управлении Пенсионного фонда.

Фиктивные диагнозы за миллионы долларов! Целая сеть коррупционеров МСЭК!

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.