Пытали, били током и отрезали палец: в оккупированной Васильевке от россиян страдают участники АТО

Пытали, били током и отрезали палец: в оккупированной Васильевке от россиян страдают участники АТО

На оккупированных территориях Запорожской области россияне совершают военные преступления, похищают людей и физической силой давят на них.

Во временно захваченных населенных пунктах террористы Российской Федерации проводят масштабные "фильтрационные мероприятия". Жертвами оккупантов чаще всего становятся мужчины призывного возраста.

Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.

Отмечается, что в первую очередь россиян страдают ветераны АТО и ООС, бывшие военные и правоохранители, а также проукраинские активисты. В частности, сейчас в Васильевке захватчики государства-террористки удерживают заложники 16-летнего парня.

Также в оккупированном городе российские преступники в течение 12 дней держали в камере, пытали и избивали током участника АТО. Кроме того, мужчине отрезали палок и сломали четыре ребра.

Россияне разыскивают журналистов, чтобы заставить их к сотрудничеству. Представителям СМИ рассылают письма с угрозами в Мелитополе, Бердянске, Энергодаре и Токмаке.

Как сообщалось, на Днепропетровщине задержаны два человека, подозреваемые в разведывательно-подрывной деятельности. Одна из них — женщина, которая в Синельниковском районе агитировала за "русский мир" и носила запретную "георгиевскую" ленту.

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