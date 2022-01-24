Пытали и хотели вырезать язык: на Черниговщине мужчины убили 22-летнего парня, который отдыхал с девушкой

Пытали и хотели вырезать язык: на Черниговщине мужчины убили 22-летнего парня, который отдыхал с девушкой

22-летнего парня убили на виду у 4 свидетелей.

В селе Каменская Слобода Черниговской области местные мужчины убили 22-летнего парня, который в одном из домов отдыхал со своей девушкой.

Об этом сообщает "Суспильне".

Парня убили на глазах у 4 свидетелей

По данным издания, 22-летний парень с девушкой гостил в одном из домов в селе. Внезапно в помещение ворвались двое местных жителей, набросившихся на парня.

Нападавшие жестоко избивали парня на глазах у 4 свидетелей, которые по их словам, не могли помочь потерпевшему.

"Резали ножом, хотели язык вырезать, зубы при мне они выбили. Я тоже это видела", — говорит местная жительница Татьяна, ставшая свидетелем расправы.

Потерпевшего госпитализировали, но он скончался в больнице. Полиция сразу задержала подозреваемых, однако одного из мужчин уже отпустили.

Версия полиции

В полиции сообщили, что молодые люди вместе распивали алкоголь. Тогда один из нападавших ударил потерпевшего стульчиком по голове.

"Нанесенные телесные повреждения повлекли за собой смерть потерпевшего. Одного из фигурантов, непосредственно наносившего смертельные удары, полицейские в тот же день задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы сроком от 7 до 15 лет", – сообщила пресс-секретарь полиции Черниговской области Наталья Слабеняк.

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