Пытали и изнасиловали: в Луганской области за жестокое убийство мужчину осудили семью

Пытали и изнасиловали: в Луганской области за жестокое убийство мужчину осудили семью

Члены семьи похитили мужчину и убили его до смерти.

В Северодонецке Луганской области суд вынес приговор семье, которая жестоко убила мужчину.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

Северодонецкий городской суд Луганской области поставил точку по резонансному делу умышленного убийства, пыток и изнасилования мужчины, в частности, с участием несовершеннолетнего. Вынесен обвинительный приговор семье из Северодонецка за совершение особо тяжких преступлений.

"Матери назначено максимальное наказание – 10 лет лишения свободы, ранее судимому отчиму – 13 лет лишения свободы, несовершеннолетнему – 5 лет лишения свободы с применением принудительных мер медицинского характера по месту отбывания наказания", — сообщают в прокуратуре.

Убийство случилось в июне 2020 года. Члены семьи встретили своего знакомого на улице и обвинили его в краже имущества.

Во время конфликта взрослые и 16-летний подросток поочередно начали избивать мужчину ногами и руками в разные части тела, заставляя сознаться в совершении преступления. Затем они отвели его в его комнату в общежитии и там продолжили пытки.

"Они приказали мужчине лечь на пол лицом вниз, лишили его возможности передвижения, обвязав тканевой веревкой шею, туловище, руки и ноги. В дальнейшем указанные лица с использованием деревянной ножки табурета нанесли потерпевшему многочисленные удары по голове, туловищу и ногам чем нанесли телесные повреждения, сильные физические и моральные страдания. Издевательства над жертвой продолжились изнасилованием, к которому прибегла женщина", — рассказали в прокуратуре.

После пыток мужчину задушил веревкой глава семьи. По выводам СМЭ – это стало причиной смерти потерпевшего. Всего ему нанесено не менее 100 ударов.

Женщина признана виновной в пытках, незаконном лишении свободы человека, изнасиловании, вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность ( ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст.152, ч. 2 ст. 304 УК Украины), отчима – в пытках, незаконном лишении свободы человека, изнасиловании и умышленном убийстве (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 115 УК Украины), несовершеннолетнего – в пытках и незаконном лишении свободы человека ( ч .2 ст.127, ч. 2 ст.146 УК Украины).

До вступления приговора в законную силу обвиняемые будут находиться под стражей.

Напомним, что в Краматорске осудили мужчину, убившего родную мать. Он проведет в тюрьме 12 лет жизни.

Читайте также: