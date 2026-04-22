Пытали и стреляли в гражданских: в Харькове разоблачили группу военных ТЦК (видео)

В Харькове разоблачили группу военных ТЦК / © Государственное бюро расследований

ДБР разоблачило группу военных, которые под видом мобилизации издевались над людьми. Среди них был и чиновник районного ТЦК. Сообщники избивали пострадавших, угрожали им оружием и незаконно содержали под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

По данным следствия, организатором группы выступил майор одного из районных территориальных центров комплектования Харькова. К преступной деятельности он привлек военнослужащих подразделения охраны этого ТЦК, а также лиц, ответственных за рекрутинг.

Сообщается, что шестеро подельников ворвались в частный дом якобы для вручения повесток. Они выдали себя за работников СБУ, силой и оружием заставляя хозяев признаться в продаже наркотиков. Когда один из мужчин начал сопротивляться, военные выстрелили в него и ранили.

Сообщается, что в дальнейшем двух пострадавших насильно вывезли в помещение ТЦК. Там их долгое время удерживали, избивали и угрожали оружием. Кроме того, одного из мужчин заставляли подписать документы, в частности, об отмене отсрочки от мобилизации. Впоследствии одного из потерпевших отпустили, а другому удалось скрыться самостоятельно.

«Следствие установило, что к действиям были причастны 6 действовавших совместно, согласно предварительно разработанному и согласованному плану. Часть из них — военнослужащие ТЦК, другие — военные других подразделений. Фигуранты сообщены о подозрении в пытках, совершенном по предварительному сговору группой лиц», — отметили в ДБР.

Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и проверяется причастность других лиц к указанному преступлению.

