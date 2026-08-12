Пытали и запугивали: в громком деле с ТЦК на Одесчине появились новые подозрения (фото)

Объявление подозрения фигуранту дела о пытках в одесском РТЦК / © Государственное бюро расследований

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Правоохранители установили личности и предъявили подозрения ещё четырём сотрудникам районного ТЦК и СП в Одесской области, причастным к насилию и незаконному удержанию людей. Таким образом, общее количество фигурантов в резонансном уголовном деле возросло до 13 человек.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

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Сотрудники ГБР при содействии Военной службы правопорядка установили личности еще четырех сотрудников ТЦК на Одесчине, которых следствие считает причастными к пыткам над людьми. Фигурантам было сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и похищении человека, совершенных по предварительному сговору группой лиц и с причинением потерпевшему физических страданий.

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Таким образом, число подозреваемых в рамках данного уголовного дела увеличилось до 13 человек.

В ГБР напомнили, что в июне правоохранители разоблачили группу из девяти человек. Среди них были шестеро сотрудников того же районного ТЦК и трое представителей местной общественной организации.

По версии следствия, участники группы организовывали незаконную доставку мужчин в помещения ТЦК и их дальнейшее удержание там. Представители общественной организации, как отмечают следователи, занимались поиском людей и сбором информации о них.

Сотрудники ГБР зафиксировали многочисленные случаи жестокого обращения с потерпевшими. По данным следствия, людей незаконно удерживали, избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление.

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Девятерых ранее разоблаченных участников группы суд оставил под стражей без права освобождения под залог. Им инкриминируются пытки, незаконное лишение свободы и грабеж, совершенные организованной группой.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства возможных преступлений, а также других лиц, которые могут быть к ним причастны.

Объявление подозрения фигуранту дела о пытках в одесском РТЦК / © Государственное бюро расследований

Объявление подозрения фигуранту дела о пытках в одесском РТЦК / © Государственное бюро расследований

Кстати, Нацполиция раскрыла масштабные злоупотребления в ТЦК: подозрения выдвинуты в отношении 76 руководителей разного уровня. Всего с начала полномасштабного вторжения расследуется 428 дел об уклонении от службы и фиктивных медицинских заключениях. Правоохранители проверяют законность отсрочки от службы почти 2500 военнообязанных, изъяли более 83,5 тыс. постановлений ВВК и отменили 6,5 тыс. незаконных решений.

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