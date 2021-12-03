Пытали кипятильником и подожгли: в Донецкой области трое мужчин из-за 1500 грн жестоко убили пенсионера

После убийства жертв грабили.

В Донецкой области за двойное убийство будут судить троих мужчин. Соответствующий обвинительный акт в суд подала областная прокуратура.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, жителя села Новотроицкое Волновахского района, обвиняют в совершении двух умышленных жестоких убийств и разбойных нападений с целью завладения имуществом потерпевших (п. п. 4, 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 18) ).

Следствием установлено, что в ночь на 12 мая 2021 года 36-летний злоумышленник вместе с тремя знакомыми, ворвались в дом 90-летнего жителя села Трудовое. Нападавшие связали пенсионера и требовали у него деньги, нанося ему удары монтировкой и разогретым кипятильником по всему телу.

После этого мужчину забросали ветошью и подожгли. С дома дедушки злоумышленники забрали 1500 грн, юбилейные медали и столовые изделия.

Через 2 месяца обвиняемый пришел в дом 60-летней жительницы Краматорска, которой недавно помогал с ремонтом, и потребовал деньги. Злоумышленник дважды ударил ее молотком по спине, затем привязал шнуром и эластичным бинтом, в результате чего женщина задушилась. Добычей нападавшего стали сбережения и вещи хозяйки на общую сумму 10 300 грн.

За жестокие убийства обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что в Черниговской области во время охоты погиб 37-летний инспектор отдела реагирования патрульной полиции Черниговского районного управления Максим Тимошенко. Роковой выстрел совершил его кум – начальник Черниговского районного управления ГСЧС 39-летний Игорь Довгопол.

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