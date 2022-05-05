Пытали мужчин на глазах у женщин и детей: объявлены подозрения двоим российским оккупантам, которые совершали зверства в Киевской области

Двое военнослужащих РФ заочно уведомлены о подозрении.
Они пытали и ограбили жителей Бучанского района.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Двоим служащим полка особого назначения г. Ангарск России — уроженцам Бурятии — инкриминируют нарушение законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.
Следствием установлено, что в марте этого года российские оккупанты, находясь в с. Бузова Бучанского района Киевской области жестоко обращались с мирным населением, среди которых женщины и дети.
"Вместе с другими военнослужащими ворвались в частный дом, угрожая оружием, избивали и пытали четырех мужчин на глазах женщин и малолетних детей. Последним также угрожали применением оружия. После издевательств и угроз завладели деньгами и ценными вещами, которые принадлежали потерпевшим", — сообщают в поле .
Решается вопрос о объявлении подозреваемых в международный розыск.
Напомним, что СБУ идентифицировала почти 900 российских оккупантов, которые убивали и пытали людей на Киевщине.
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