Пытали шестерых детей: в Днепре объявили подозрение родителям-воспитателям

В Днепре разоблачили системное пытки детей в детском доме семейного типа. Шестерых воспитанников в возрасте от 3 до 10 лет годами подвергали физическому и психологическому насилию.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По данным следствия, родители-воспитатели применяли избиения, унижения и изоляцию, заставляли детей к тяжелому труду. Детей оставляли без еды, заставляли ходить босиком по камням до крови, а спать — на голой деревянной скамейке. За «непослушание» воспитанников стригли наголо.

О преступлениях стало известно после того, как старший из воспитанников, поступив в учебное заведение, рассказал о пережитом.

Пострадавших допросили по методике «зеленой комнаты», чтобы не допустить повторной травматизации. Сейчас дети находятся в безопасной среде, а сам детский дом семейного типа расформирован.

Ювенальные прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры сообщили двум родителям-воспитателям о подозрении в пытках, совершенных группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 УК Украины). Суд избрал им меры пресечения.

Правоохранительные органы также дадут правовую оценку действиям должностных лиц служб по делам детей, которые во время проверок не зафиксировали никаких нарушений.

Генеральный прокурор заявил, что после поручения усилить контроль в сфере защиты прав детей были изменены подходы к реагированию. С начала года в рамках соответствующих производств о подозрении сообщено 122 лицам, среди которых 74 работника социальных служб, реабилитационных центров и образовательных учреждений. Из опасной среды изъято более 250 детей.

