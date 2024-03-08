Пытали током и хотят посадить на 20 лет: история 18-летнего парня, которого похитили военные РФ

История этой семьи началась несколько лет назад. Тогда украинская семья смело боролась за жизнь своей маленькой дочери Марии, у которой обнаружили страшную болезнь – спинально-мышечную атрофию. Врачи говорили, что детки с таким диагнозом не доживают и до 2 лет, и родители бросили все силы, чтобы спасти малышей. Единственным шансом на спасение называли укол Zolgensma почти за 2,5 миллиона долларов. Тогда страна объединилась и за 4 месяца собрала сумасшедшую сумму. Но на этом испытания семьи не кончились.

Какая беда постигла семью во время войны и почему мама девочки умоляет весь мир о помощи – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Жизнь Машеньки – бегство из оккупации – новая беда

Маленькой Марии Сахно удалось сделать самый дорогой укол в мире и сейчас семья занимается реабилитацией дочери, чтобы она стала на ноги. Маша уже начала говорить, рассказывает Дарья – ее мама. Но два года назад, когда началась война, жизнь семьи снова перевернулась и они вынуждены были выбираться из уже оккупированной россиянами Новой Каховки с двойняшками, одна из которых Машуня. Машина была завалена аппаратами для девочки. А на временно оккупированной территории тогда осталась вся семья Дарьи, в том числе родители, бабушки, сестра и брат.

Но настоящий ад начался в мае 2023 года, когда брат Дарьи перестал выходить на связь, он бесследно исчез, когда ехал на велосипеде к бабушке, чтобы завезти ей пищу и лекарства.

Что известно о судьбе парня

Ясно было только одно – 18-летнего Кирилла похитили русские солдаты. Почти год о судьбе брата Дарьи ничего не было известно ни где он и даже жив ли. Девушка стучалась во все двери, мама искала сына по соседним селам, но в ответ все разводили руками. Тем временем русские солдаты начали устраивать допросы друзьям парня.

Впоследствии Кирилла из Херсона вывезли, с тех пор информации о парне вообще не было. И вот 10 месяцев непрерывных поисков принесли результаты. Выяснилось, что украинца перевезли в Россию, сначала в Таганрог, а затем в Ростов, там Кирилл и сейчас, закрытый в СИЗО №1. Ему инкриминируют статью "шпионаж", мол, парень "сдавал" российские позиции во время оккупации в Херсонской области украинским военным. Из доказательств – только одно общее фото, которое он опрокинул своему товарищу. Но за это его хотят закрыть в тюрьме до 20 лет.

Вы только представьте – это целая жизнь. Дарья говорит, понимая, что ее брата они удерживают незаконно, те принялись его пытать и заставлять признаться в "преступлении". Сейчас оккупанты не дают семье поговорить с Кириллом даже по телефону, доступ к парню имеет адвокат.

Как освободить гражданских украинцев в плену

Дарья отмечает, куда могла уже обратиться, отзываются и общественные организации. Дело усложняется и тем, что сейчас не существует четкого механизма освобождения из плена гражданских украинцев. Лишь время от времени украинской стороне удается вернуть детей. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в декабре 2023 года рассказал, что гражданских украинцев в российском плену по официальным данным находится около 28 тысяч. Об их состоянии и местонахождении ничего неизвестно, ведь преимущественно оккупанты запрещают им переписываться и контактировать с родными.

Часто людей задерживают прямо на улицах, хватают и без всякого суда и следствия бросают в СИЗО и импровизированные российские застенки. В рамках гражданских обменов возвращают редко. Дело в том, что международное право запрещает держать в плену некомбатантов и соответственно процедура обмена военнопленными к ним не применяется. На оккупированных территориях россияне иногда отпускают таких заложников, если они перестали их интересовать. Люди оказываются в оккупации без документов и добраться на территорию, подконтрольную украинским властям, для них трудная задача.

Ходят слухи, что своих родных у россиян можно выкупить. И такие разговоры действительно есть, с родными пленных связываются неизвестные и убеждают, что за определенную сумму могут выкупить родственника. Впрочем, адвокаты категорически не советуют ни о чем договариваться с инкогнито.

К сожалению, украинские правозащитники в этой ситуации – бессильны и советуют, что делать людям, чьи родственники попали в российский плен.

Не оставайтесь в стороне

Мы обратились к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу, чтобы узнать, на какой стадии сейчас разработка механизма освобождения из российского плена украинских гражданских и возможно ли это вообще. Как только нам удастся записать интервью или хоть что-то узнать судьбу Кирилла – мы сразу будем вас сообщать. Тем временем Дарья обратилась к украинцам.

Украинцев призывают не оставаться безучастными от чужой беды. Мы уже не раз доказали, что стоит только объединиться – нам по силам все. То ли касается сбора средств, то ли другой кричащей ситуации. Сейчас своих родных из русского плена ждут тысячи семей и пора думать, как можно им помочь.