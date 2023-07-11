Пытали, требовали деньги и сжигали жилье: на Черниговщине задержали банду рэкетиров

Всем участникам банды за их действия грозит до 12 лет тюрьмы.

Служба безопасности Украины обезвредила группировку рэкетиров, похищавших жителей Черниговщины. Воры также расшатывали ситуацию на пограничной зоне с РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, преступники терроризировали и пытались держать в страхе жителей Черниговской области. Подозреваемыми же являются жители областного центра, которые ранее уже были привлечены к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.

Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации с жителями приграничного региона, а затем требовали с них деньги за "урегулирование спора". У бандитов была собственная сеть информаторов, через которую получали сведения о потенциальных жертвах. Деятельность группировки создавала реальные предпосылки для расшатывания внутриполитической обстановки в приграничном с РФ северном регионе”, — рассказали в СБУ.

Правоохранители задержали пятерых участников бандики, когда те пытались похитить местного жителя. Ему рэкетиры "нарисовали долг" почти в 100 тысяч гривен.

“Установлено, что в случае отказа платить банде ее участники похищали людей, а затем отвозили в заранее подготовленные места и подвергали жестоким пыткам. Уголовники пытали людей и обещали прекратить издевательство только в случае срочного перечисления средств на банковские счета фигурантов. Кроме того, злоумышленники уничтожали имущество граждан путем поджогов на территории других регионов. Только по нескольким фактам, задокументированным правоохранителями, злоумышленники "выбили" из граждан более 200 тысяч гривен", — добавили в СБУ.

Сейчас участники банды находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, что Данилов вскрыл, сколько генералов в РФ поддерживают Пригожина вместо Путина.

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