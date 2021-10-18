Пытали утюгом и украли деньги: в Хмельницкой области задержали мужчину, который год скрывался от полиции

Пытали утюгом и украли деньги: в Хмельницкой области задержали мужчину, который год скрывался от полиции

Он вместе с соучастниками в балаклавах ворвался в дом к частным предпринимателям.

В Хмельницкой области задержали мужчину, который год скрывался от правоохранителей. Гражданин подозревается в совершении разбойного нападения.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента уголовного розыска.

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Как стало известно, в Каменец-Подольском правоохранители задержали одного из участников банды, совершивших в прошлом году разбойное нападение на частный дом, в котором жили предприниматели. Преступники связали хозяина дома и пытали его утюгом. В конечном итоге они завладели 20 тысячами долларов и 200 тысячами гривен.

"Во время проведения поверхностного осмотра у задержанного фигуранта изъяли пистолет Макарова с уничтоженными номерами и семь патронов к нему. По данному факту возбуждено отдельное уголовное производство, которое пока квалифицировано по ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") УК Украины. В настоящее время беглецу уже избрана мера пресечения — содержание под стражей", — подчеркнули в департаменте уголовного розыска.

Напомним, что в Ивано-Франковске рецидивист напал на женщину прямо на остановке транспорта.

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