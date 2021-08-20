скриншот с видео/Управление СБУ в Ивано-Франковской области.

Пытали в СИЗО, а затем в тюрьме: российские спецслужбы пытались завербовать морпеха из Прикарпатья

Пытали в СИЗО, а затем в тюрьме: российские спецслужбы пытались завербовать морпеха из Прикарпатья

Украинский военный рассказал о своем задержании в Криму и заключении в РФ.

Российские спецслужбы пытались завербовать военнослужащего из Ивано-Франковской области.

Как рассказали в управлении СБУ в Ивано-Франковской области, летом 2016 правоохранительные органы РФ задержали в оккупированном Крыму бывшего морского пехотинца Военно-морских сил Украины.

По надуманным обвинениям он провел полтора года в СИЗО города Симферополя. К заключенному применяли психологическое давление, избиения и пытки.

Приговор суда за "преступление", который он не совершал, пообещали отменить в обмен на согласие воевать против Украины на стороне фейковых "ДНР".

После отказа, вместе с другими осужденными, украинца этапировали на территорию РФ.

Так в исправительной колонии № 14 города Краснодар он стал очевидцем того, как другим заключенным уркаинцям российские правоохранители предлагали получить гражданство страны-агрессора. Согласие автоматически означало уменьшение срока наказания и службу в составе незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР".

В течение пяти лет заключения в Российской Федерации гражданин Украины неоднократно получал предложения сотрудничать с российскими силовиками.

В колонии №6 Северо-Кавказского федерального округа России он получил от сотрудников ФСБ предложение изменить, кроме гражданства, еще и вероисповедания и вступить на службу в батальон "имени Ахмата Кадырова", входящий в состав Нацгвардии РФ.

Мужчине удалось вернуться домой благодаря ходатайству представителей дипломатического корпуса Украины.

Контрразведка проверила показания бывшего морпеха. Установлено, что он не совершил государственной измены и не дал согласия на сотрудничество с российской стороной.

Напомним, Россия и Беларусь расширили сотрудничество своих спецслужб, чтобы вместе противостоять Западу.

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