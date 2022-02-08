Пытались изнасиловать битой: родители подростка, которого пытали сверстники под Запорожьем, рассказали новые шокирующие подробности (видео)

Парня несколько часов пытали, и если бы родители его не нашли, неизвестно, чем бы это кончилось.

В поселке Кушугум Запорожской области 15 января подростки пытали своего 14-летнего знакомого. По данным полиции, шестеро подростков в возрасте от 12 до 15 лет пригласили в гости 14-летнего Егора. Там они жестоко избивали и издевались над подростком. Парня бросилась искать его мать. Она нашла школьника и вызвала полицию.

Что же происходило в тот вечер, мама подростка рассказала в эфире программы "Один за всех" на телеканале СТБ.

"Я вообще не могла предположить, что дети могут быть на такое способны. Фильм ужасов, как показывают. Даже те, кто там был и просто наблюдал – здоровый человек так бы не смог делать", – говорит мама парня Анна.

Заманила девушка

Женщина рассказывает, что в тот день ее сын попросил погулять с другом Сергеем. Она отпустила его, но просила вернуться к 16:30. Но в указанное время подросток домой не появился.

"Обычно он мог задержаться на пол часа, на час, но он обычно отзванивался. На этот раз он не позвонил, мы подождали, а потом я начала ему звонить по телефону, а телефон выключен. У меня началась паника, появилось чувство тревоги. Я позвонила по телефону Сергею, его мама сказала, что он дома, но видел как мой сын где-то ушел с Алиной, сказал, что проведет ее и сразу уйдет домой", — рассказывает Анна.

Дальше женщина разыскала старый телефон сына и нашла там контакт знакомой девушки, которая рассказала, что видела ее сына со Славиком. По словам мамы подростка, этот самый Слава был проблемным ребенком, он ходил в школу с ножом, конфликтовал со сверстниками и т.д. Родители сели на скутер и поехали в дом Славика.

Пытали и пытались ему в задний проход всунуть биту

Когда они подъехали, обнаружили там группу подростков, среди которых был Славик. Он рассказал женщине, что они нашли Егора на остановке, спасли от двоих мужчин, которые избили его и забарли телефон, впрочем, подросткам вроде бы удалось их догнать и забрать телефон обратно. Также он добавил, что мол Егор сам попросил их донести его сюда, "чтобы мама не переживала".

"Мне его вывели под руки. Он разговаривать не мог. У него была одышка, истерика, он хромал, был мокрый. Он вообще не мог говорить. Вызвали скорую. Медики его осмотрели, обнаружили гематому на голове, синяки на руках, тупую травму живота . Мы вызвали полицию, а сами поехали с сыном в скорую", — рассказывает Анна.

В больнице Егора осмотрели медики, ему сделали УЗИ.

Заманила к дому Славика его сама Алина. Она предложила пойти к нему домой и попить чай. Когда Егор вошел, за ним закрыли дверь на щеколду, ударили в спину, чтобы забрать телефон. Ему угрожали ножом, приставляли его к телу, избивали, выводили на улицу раздетого, обливали холодной водой, заставляли глотать зажженные сигареты, заставляли на коленях стоять на соли.

"Самыми жестокими были 14-летние Сергей и Славик. Там еще снимали видео всего этого. Снимали на телефон Максима. Я видео не видела, мне сказали, что мне не стоит на это смотреть, вы не выдержите", — рассказывает мама подростка.

"Он мне говорил, что его не просто обливали холодной водой, но и мочились на него. А остальные стояли, смеялись. Они пытались ему в задний проход всунуть биту – забить", – добавляет отец парня Александр.

Родители Егора говорят, что просто не представляют, чтобы дальше происходило с их сыном, если бы они его не нашли.

"Он мне говорит, когда ему дали лечь на диван, он в подушку закричал "Мама". А в этот момент я как раз бросилась его искать. А они ему сказали: "Чего ты ее зовешь, она не знает где ты, она сюда не приедет. Сказали, что до 9 часов будут с ним здесь разбираться, а после 9 часов закопают. С Егора требовали деньги. Вроде бы, Слава с Сергеем кого-то избили и им нужны были деньги, чтобы откупиться. Начали с 1000 грн, а закончили 13 тысячами и сказали, что сделают его третьим соучастником", — рассказывает женщина.

Полиция задержала только двух участников

По факту пыток 13-летнего Егора сразу было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (Пытки) Уголовного кодекса Украины. Санкция по статье предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Впоследствии правоохранители открыли еще два уголовных производства по ч. 2 ст. 187 (Разбой) УК Украины и ч. 3 ст. 153 (сексуальное насилие) УК Украины.

Задержаны два человека — Сергей и Славик.

Родители же потерпевшего требуют, чтобы к ответственности привлекли всех, кто участвовал в издевательствах над их ребенком. В деле фигурируют трое парней и три девушки.