Пытались незаконно переправить мужчину в Польшу: на Волыни осудили таможенника и железнодорожника

Их приговорили к пяти годам лишения свободы.

На Волыни суд вынес приговор в отношении таможенника и железнодорожника, пытавшихся незаконно перевезти мужчину призывного возраста в Польшу.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

По данным Государственного бюро расследований, таможенник отдела таможенного оформления поста "Ягодин" и монтер пути железнодорожной станции планировали переправить мужчину в Польшу, посадив его в вагон поезда "Киев-Варшава" после прохождения пограничного контроля.

"К инспектору таможни за советом обратился местный житель, который хотел попасть за границу. Таможенник сообщил, что готов помочь и привлек к делу работника железной дороги", — говорится в сообщении.

Злоумышленники были задержаны пограничниками. Суд признал их виновными в руководстве незаконной переправкой через границу по предварительному сговору и приговорил к 5 годам лишения свободы.

Напомним, в Закарпатье будут судить мошенника, который продал фиктивные документы уклонистам.

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