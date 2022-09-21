Пытались незаконно пересечь границу: в Украине погибли 11 уклонистов

В Украине с начала действия военного положения погибло 11 уклонистов.

Мужчины пытались незаконно пересечь границу, пренебрегая своей безопасностью.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По данным пограничников, с начала действия военного положения при попытке незаконно пересечь границу погибли 11 уклонистов, еще двое мужчин удалось спасти, их госпитализировали с обморожением.

Пограничники предупреждают, что в горной местности границы выпало до 40 см снега. Граждан Украины призывают не нарушать законы и не пренебрегать собственной безопасностью.

Напомним, на границе с Молдовой задержаны двое уклонистов. Они пытались бежать из Украины, однако их задержали из-за запаха духов.

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