Пытались незаконно пересечь границу: в Украине погибли 11 уклонистов

В Украине с начала действия военного положения погибло 11 уклонистов.
Мужчины пытались незаконно пересечь границу, пренебрегая своей безопасностью.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
По данным пограничников, с начала действия военного положения при попытке незаконно пересечь границу погибли 11 уклонистов, еще двое мужчин удалось спасти, их госпитализировали с обморожением.
Пограничники предупреждают, что в горной местности границы выпало до 40 см снега. Граждан Украины призывают не нарушать законы и не пренебрегать собственной безопасностью.
Напомним, на границе с Молдовой задержаны двое уклонистов. Они пытались бежать из Украины, однако их задержали из-за запаха духов.
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