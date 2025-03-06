Пытались обесточить север Украины: СБУ задержала двух российских агентов (фото)

СБУ задержала двух агентов российской военной разведки, которые планировали обесточить часть северных регионов Украины. Они работали в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации следствия, агенты собирали данные для воздушных атак на высоковольтные линии, чтобы оставить северные регионы без света. Злоумышленники фиксировали координаты целей и передавали их оккупантам. Они также должны были обнаружить украинские радиолокационные станции, чтобы помочь обойти ПВО.

Следственные действия / Фото: СБУ

Задержанный подозреваемый / Фото: СБУ

"Соратниками оккупантов оказались 27-летний помощник юриста местной юридической компании и его знакомый - 25-летний безработный", — говорится в сообщении.

Обоих завербовали в Telegram в 2024 году, когда они искали "быстрые заработки". Их действия координировали представители спецслужб РФ.

Переписка российского агента с сотрудником ГРУ / Фото: СБУ

Переписка российского агента с сотрудником ГРУ / Фото: СБУ

Переписка российского агента с сотрудником ГРУ / Фото: СБУ

Переписка российского агента с сотрудником ГРУ / Фото: СБУ

"Для сбора разведданных фигуранты "гастролировали" сразу по трем областям Украины. В случае обнаружения «нужных» локаций агенты фотографировали их через специальную программу, обозначающую координаты, дату и время фотофиксации. Задокументировано, как агенты дистанционно координировали свои действия с несколькими представительницами российской спецслужбы, а для конспирации связи в мессенджерах постоянно меняли сим-карты и телефоны", — отметили в СБУ.

Во время обысков изъяты компьютеры и 8 телефонов с доказательствами. Им выдвинули подозрение в госизмене, санкции статьи предусматривают пожизненное заключение и конфискацию имущества.

Напомним, СБУ предотвратила серию терактов в Киевской, Львовской, Черниговской и Винницкой областях.

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