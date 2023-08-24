Пытались "подсадить" на наркотики раненых военных: во Львовской области задержали "волонтеров"

Злоумышленники из Львовщины продавали наркотики раненым военным с обещаниями, что они смогут облегчить боль, которую испытывают защитники.

Сотрудники ДБР разоблачили на Львовщине преступную группу, которая производила и распространяла наркотики на сотни тысяч гривен. Преступники пытались предлагать психотропы даже раненым военным, которые проходят сложное и болезненное лечение.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Да, незаконный бизнес организовал житель Львовщины совместно с действующим и бывшим военнослужащими. Они наладили сбыт психотропных веществ, в том числе амфетамина, среди местного населения Червонограда. В месяц злоумышленники сбывали до 7500 доз стоимостью более 600 тыс. гривен.

Во Львовской области задержали "волонтеров", которые продавали наркотики военным / Фото: Государственное бюро расследований

В целях конспирации они создали ветеранскую общественную организацию. В помещении хранили и фасовали наркотические средства и психотропные вещества. Псевдоволонтеры даже пытались подсадить на свой товар раненых украинских военных. Они утверждали, что наркотики позволят смягчить страдания от боли.

Во Львовской области задержали "волонтеров", которые продавали наркотики военным / Фото: Государственное бюро расследований

Правоохранители задержали организатора и подельника на попытке продажи партии амфетамина весом 115 граммов. Во время обыска в помещении общественной организации были обнаружены пакеты, в которых было расфасовано психотропное вещество, готовое для дальнейшего сбыта раненым военнослужащим и гражданскому населению.

Фигуранты уведомлены о подозрении в незаконном производстве и сбыте наркотических средств в особо крупных размерах, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 307 УК Украины). Теперь им "светит" лишение свободы сроком до 10 лет.

Напомним, в Днепропетровской области двое офицеров разворовали 3,5 млн грн зарплат военных. Когда их разоблачил следователь, то один из подозреваемых предложил ему взятку в размере 10 тысяч долларов.

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