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Пытались "подсадить" на наркотики раненых военных: во Львовской области задержали "волонтеров"

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Пытались "подсадить" на наркотики раненых военных: во Львовской области задержали "волонтеров"

Во Львовской области задержали "волонтеров", которые продавали наркотики военным / Фото: Государственное бюро расследований

Злоумышленники из Львовщины продавали наркотики раненым военным с обещаниями, что они смогут облегчить боль, которую испытывают защитники.

Сотрудники ДБР разоблачили на Львовщине преступную группу, которая производила и распространяла наркотики на сотни тысяч гривен. Преступники пытались предлагать психотропы даже раненым военным, которые проходят сложное и болезненное лечение.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Да, незаконный бизнес организовал житель Львовщины совместно с действующим и бывшим военнослужащими. Они наладили сбыт психотропных веществ, в том числе амфетамина, среди местного населения Червонограда. В месяц злоумышленники сбывали до 7500 доз стоимостью более 600 тыс. гривен.

Во Львовской области задержали
Во Львовской области задержали "волонтеров", которые продавали наркотики военным / Фото: Государственное бюро расследований

В целях конспирации они создали ветеранскую общественную организацию. В помещении хранили и фасовали наркотические средства и психотропные вещества. Псевдоволонтеры даже пытались подсадить на свой товар раненых украинских военных. Они утверждали, что наркотики позволят смягчить страдания от боли.

Во Львовской области задержали
Во Львовской области задержали "волонтеров", которые продавали наркотики военным / Фото: Государственное бюро расследований

Правоохранители задержали организатора и подельника на попытке продажи партии амфетамина весом 115 граммов. Во время обыска в помещении общественной организации были обнаружены пакеты, в которых было расфасовано психотропное вещество, готовое для дальнейшего сбыта раненым военнослужащим и гражданскому населению.

Фигуранты уведомлены о подозрении в незаконном производстве и сбыте наркотических средств в особо крупных размерах, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 307 УК Украины). Теперь им "светит" лишение свободы сроком до 10 лет.

Напомним, в Днепропетровской области двое офицеров разворовали 3,5 млн грн зарплат военных. Когда их разоблачил следователь, то один из подозреваемых предложил ему взятку в размере 10 тысяч долларов.

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Дата публикации
Просмотры
1374
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