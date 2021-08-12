Пытались продать должность главы ОГА за 600 тысяч долларов: в Николаевской области задержали аферистов

Пытались продать должность главы ОГА за 600 тысяч долларов: в Николаевской области задержали аферистов

Организатор — бывшая работница управления делами аппарата Верховной Рады.

В Николаевской области аферисты предлагали за 600 тысяч долларов кресло главы облгосадминистрации. Их разоблачили правоохранители.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Правоохранители задержали аферистов, которые пытались продать должность председателя облгосадминистрации. Обещали посодействовать в назначении, а за свои услуги правили более полумиллиона долларов.

Действовали мошенники вдвоем. Приехали из столицы. Организатор — бывшая работница управления делами аппарата Верховной Рады. Ее сообщник — председатель правления благотворительной организации.

Аферистов задержали во время получения первой части выручки — двухсот тысяч. В Николаевской, правда, уже есть руководитель. Это — Виталий Ким, которого президент назначил на должность осенью прошлого года.

"Женщина подыскала якобы кандидата на должность Николаевской ОГА. За это требовала у последнего 600 тысяч долларов США. При этом она неоднократно подчеркивала, что средства ей нужны именно для чиновников, которые в дальнейшем способствовать назначению кандидата. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы", — говорит Сергей Шайхет — начальник ГУ ЧП в Николаевской области.

Новости Украины: задержали аферистов, которые пытались продать должность председателя облгосадминистрации Николаевской области

Напомним, что в Киеве разоблачили группу мошенников, в которую входили четыре человека, что продавали должности.

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