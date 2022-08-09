Пытались провести разведку боем: российские оккупанты получили "на орехи" от ВСУ на Бахмутском направлении

За прошедшие сутки они пытались провести разведку боем в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Веселое, Яковлевка и Бахмут.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Бахмутском оккупанты из артиллерии били в сторону Соледара, Кодемы, Белогоровки, Бахмутского, Выемки и Вершины. Возле Зайцева, Дачи, Бахмута, Яковлевки и Спорного противник задействовал авиацию.

"Оккупанты пытались провести разведку боем в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Веселое, Яковловка и Бахмут. Украинские воины нанесли огненное поражение и заставили захватчиков бежать. С таким же результатом враг вел наступление неподалеку от Зайцева", — говорится в сообщении.

Напомним, что российские военные могут пытаться совершить наступательную операцию по нескольким направлениям. Это должно произойти в ближайшее время.

Читайте также: